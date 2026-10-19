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Coristanco

Coristanco contará el próximo año con más de un millón de euros para su futuro parque empresarial

El polígono de Cabana y la ampliación del de Santa Comba figuran en las cuentas con inversiones mínimas

A. Pérez CavoloCarballo
19/10/2026 16:39
Juan García Pose y la conselleira Ángeles Vázquez
Juan García Pose y la conselleira Ángeles Vázquez
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Los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2027 reservan 1.096.408 euros para el futuro parque empresarial de Coristanco, una infraestructura que permitirá al municipio disponer por primera vez de suelo industrial público específicamente urbanizado para la instalación de empresas.

La Xunta prevé licitar las obras durante 2027. La programación económica de Xestur contempla un coste total de 11,10 millones de euros hasta 2029.El proyecto completo abarca 173.153 metros cuadrados, aunque su construcción se plantea por fases. La primera ocupará 60.983 metros cuadrados, una superficie que, según trasladó la Consellería de Economía e Industria a los empresarios del municipio, permitiría atender la demanda actual.

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El diseño de esta primera fase se organizará alrededor de un vial principal de aproximadamente 400 metros de longitud, que arrancará de una nueva glorieta de acceso en la carretera comarcal. Las parcelas industriales se distribuirán a ambos lados de esta calle, que dispondrá de aceras y carril bici.

La urbanización incluirá las redes necesarias para que las empresas puedan instalarse y desarrollar su actividad. El abastecimiento de agua se conectará con la red municipal existente en la AC-552, mientras que el saneamiento y las aguas pluviales dispondrán de conexiones con una estación depuradora que se construirá dentro del propio polígono.

Inversión mínima para Cabana y Santa Comba

El futuro polígono industrial de Cabana también figura en las cuentas autonómicas, aunque con una cantidad considerablemente menor: 64.051 euros para 2027.

El proyecto contempla una superficie de 267.217 metros cuadrados, superior a la prevista para el parque completo de Coristanco. Su objetivo es crear suelo empresarial en un municipio que actualmente carece de un polígono público de estas características.

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El proyecto cuenta con una programación global de 22,94 millones de euros hasta 2030. A diferencia de Coristanco, todavía no se dispone de una descripción pública suficientemente detallada de las calles interiores, la distribución definitiva de las parcelas o los equipamientos previstos como para atribuirle características concretas.

Xestur también reserva 55.980 euros para la ampliación del parque empresarial de Santa Comba, una actuación con una programación económica global de 10,94 millones de euros.

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