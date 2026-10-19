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Coristanco

Coristanco remata la reforma de la vivienda que se destinará a alquiler público en Agualada

La actuación contó con un presupuesto próximo a los 156.000 euros, financiados parcialmente mediante una subvención de 65.000 euros de la Xunta

A. Pérez CavoloCarballo
19/10/2026 18:35
Do Campo y el alcalde de Coristanco, en el centro, en la vivienda que se destinará a alquiler público
Do Campo y el alcalde de Coristanco, en el centro, en la vivienda que se destinará a alquiler público
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El Concello de Coristanco finalizó las obras de rehabilitación de una vivienda municipal situada en el número 45 de la avenida da Coruña, en Agualada, que se incorporará al parque público de alquiler. La actuación contó con un presupuesto próximo a los 156.000 euros, financiados parcialmente mediante una subvención de 65.000 euros de la Xunta.

La delegada territorial del Gobierno gallego, Belén do Campo, visitó este lunes el inmueble junto al alcalde, Juan Carlos García, y la directora territorial de Vivenda, Begoña Freire, para supervisar el resultado de los trabajos.

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La vivienda, de dos dormitorios, fue reformada íntegramente. Las obras incluyeron la instalación de una nueva cubierta, la reparación de las fachadas de piedra, la sustitución de las ventanas y la renovación de los pavimentos. También se modernizaron las instalaciones eléctricas, de saneamiento, calefacción y ventilación, además del baño y los acabados interiores.

La Xunta destacó que su programa de rehabilitación permitirá incorporar 36 viviendas municipales al alquiler público en 16 concellos gallegos, entre ellos Coristanco.

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