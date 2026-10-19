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Coristanco

La junta local de Coristanco de la AECC celebra el domingo 25 un nuevo xantar solidario

La cita es en el polideportivo municipal y el plazo para retirar entradas se cierra el miércoles 21

Manuel Froxán Rial
19/10/2026 16:09
Asístentes al xantar solidario de 2025
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La junta local de Coristanco de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) celebra el próximo domingo una nueva edición de su xantar solidario. El evento volverá a tener como escenario el pabellón polideportivo de San Roque, a partir de las 14 horas.

La posibilidad de retirar entradas permanecerá abierta hasta el próximo miércoles, para lo que los interesados deberán contactar con alguna de las integrantes de la junta directiva. Este lunes el número de personas inscritas rondaba ya los 400 por lo que podrían superarse los registros de ediciones anteriores.

El xantar será amenizado con música en directo a cargo de Rocío Pérez, que compartirá protagonismo sobre el escenario con la regueifera Lupe Blanco. Desde la junta local anuncian que las coplas de la popular regueifeira coristanquesa no será la única sorpresa incluida en el programa.

La presidenta en funciones de la junta local, Mari Carmen Facal, en nombre propio y del resto de la junta directiva, quiere agradecer la colaboración prestada por el Concello de Coristanco, empresas y comercios del municipio, a la vez que destaca el espíritu solidario de los coristanqueses. 

La entidad cumple este año tres décadas de vida y lo hace incorporando savia joven a su junta directiva, con lo que su futuro está asegurado. 

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