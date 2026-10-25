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Coristanco

El xantar solidario contra el cáncer reúne en Coristanco a 412 personas

La entidad organizadora estuvo respaldada por dirigentes de otras juntas locales, vecinos y representantes municipales

Manuel Froxán Rial
25/10/2026 19:37
La comida corrió a cargo de una empresa de cátering
La comida corrió a cargo de una empresa de cátering
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Un total de 412 personas asistieron al xantar contra el cáncer organizado por la junta local de Coristanco que, de esta forma, batió sus registros anteriores en el año de su 30º aniversario. 

El evento se ceelebró en el polideportivo de Coristanco y tanto el cátering ofertado como los donativos recibidos fueron también todo un éxito en una cita a la que asistieron representantes de otras juntas locales de A Laracha, Cabana, Carballo, y Muxía, así como miembros de la corporación encabezados por el alcalde, Juan Carlos García Pose.

Galería

Las imágenes de la comida contra el cáncer en Coristasnco

Comida contra el cáncer en Coristanco (2)Ver más imágenes

La presidenta de la junta local de la AECC de Coristanco, Mari Carmen Facal, se mostró de lo más satisfecha con los resultados de la convocatoria y quiso agradecer la demostración de solidaridad de todas las personas asistentes.

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