El xantar solidario contra el cáncer reúne en Coristanco a 412 personas

La comida corrió a cargo de una empresa de cátering Raúl López

Un total de 412 personas asistieron al xantar contra el cáncer organizado por la junta local de Coristanco que, de esta forma, batió sus registros anteriores en el año de su 30º aniversario.

El evento se ceelebró en el polideportivo de Coristanco y tanto el cátering ofertado como los donativos recibidos fueron también todo un éxito en una cita a la que asistieron representantes de otras juntas locales de A Laracha, Cabana, Carballo, y Muxía, así como miembros de la corporación encabezados por el alcalde, Juan Carlos García Pose.

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La presidenta de la junta local de la AECC de Coristanco, Mari Carmen Facal, se mostró de lo más satisfecha con los resultados de la convocatoria y quiso agradecer la demostración de solidaridad de todas las personas asistentes.