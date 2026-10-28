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Coristanco

Suma y sigue para la AVV de Agualada: tras la II Festa do Socio llega su III Pulpada

El nuevo evento gastronómico se fija para el sábado día 21 de noviembre

Manuel Froxán Rial
28/10/2026 11:17
Integrantes de la junta directiva de la AVV de Agualada
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Los jóvenes integrantes de la Asociación de Vecinos de Agualada no paran de trabajar y van a acabar el año a todo tren. Si el pasado sábado la entidad organizó la segunda edición de la Festa do Socio que, por cierto, fue todo un éxito, ahora ya preparan una nueva cita festiva: la II Pulpada, a celebrar el sábado día 21 de noviembre con el doble objetivo de facilitar la confraternización vecinal y de recaudar fondos para las actividades de la entidad vecinal.

Como es habitual, el evento volverá a tener por escenario el Pabellón Polideportivo de Agualada y arrancará a las 13.30 horas con una sesión vermú. Una hora más tarde comenzará la degustación de cefalópodo. que pondrá completarse con raciones de churrasco de cerdo, postre, chupito y café. Tras la sobremesa volverá la animación musical de la mano del Dúo Veneguay. En definitiva, un programa con el que el disfrute colectivo está garantizado.

El precio a pagar por persona será de 40 o 50 euros, dependiendo de si se es o no socio de la entidad vecinal. Las plazas son limitadas y los interesados en reservarla pueden contactar con Adrián (número de teléfono 687 225 336), Alicia (652 997 446) o Fran (697 898 839). 

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