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Coristanco

La avenida Finisterre de Agualada estrena aceras más amplias, nuevo asfalto y redes renovadas

El Concello de Coristanco concluye las obras de mejora de esta vía y de las calles interiores de Bormoio

A. Pérez Cavolo
31/10/2026 19:16
Actuaciones en la avenida de Finisterre en Coristanco
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La avenida Finisterre de Agualada y las calles interiores de Bormoio presentan una nueva imagen tras la finalización de las obras de humanización y mejora ejecutadas por el Concello de Coristanco. La intervención ha permitido ampliar las aceras, renovar el pavimento y modernizar las redes de abastecimiento, recogida de aguas pluviales y alumbrado público.

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Los trabajos concluyeron esta semana con la extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico y el pintado definitivo de la vía, las últimas actuaciones pendientes para dar por finalizado el proyecto.

Uno de los principales cambios afecta a los espacios destinados a los peatones. Las aceras existentes se han ampliado en ambos márgenes de la avenida con el objetivo de mejorar la accesibilidad y facilitar los desplazamientos a pie por esta zona del municipio. La intervención también ha servido para renovar las infraestructuras subterráneas. En concreto, se ha sustituido la red de abastecimiento de agua y se ha construido una nueva canalización para las aguas pluviales, que ahora discurren separadas de la red de aguas fecales.

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Esta modificación permitirá disponer de redes diferenciadas para la recogida de aguas de lluvia y residuales, una mejora que se ha ejecutado aprovechando la renovación integral de la vía.

Las obras también incluyeron modificaciones en el alumbrado público. Se recolocaron las luminarias existentes y se instalaron nuevos puntos de luz con tecnología LED sobre báculos en el margen izquierdo de la avenida y en otros puntos del ámbito de actuación.

Sin embargo, la modernización del alumbrado de Agualada no ha terminado. El gobierno municipal prevé acometer una nueva intervención antes de que concluya 2026 para sustituir las luminarias antiguas que todavía permanecen en el núcleo.

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“Antes de que remate o ano, o goberno local ten previsto a renovación do alumeado en todo o núcleo, eliminando a totalidade das luminarias antigas e colocando equipos eficientes LED a través dunha nova rede de cableado”, explicó el alcalde de Coristanco, Juan Carlos García Pose.

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