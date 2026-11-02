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Coristanco

Abierto el plazo para solicitar plaza en el campamento de Navidad ‘Un feitizo no bosque’ de Coristanco

Para acceder a las plazas será necesario estar inscrito en el programa Xermolar

A. Pérez Cavolo
02/11/2026 16:55
Campamento de Navidad de 2025
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Las familias que necesiten conciliar la vida laboral y familiar durante las próximas vacaciones escolares podrán solicitar hasta este viernes una de las 30 plazas del campamento de Navidad ‘Un feitizo no bosque’, organizado por el Concello de Coristanco a través del programa municipal de conciliación Xermolar.

La iniciativa está dirigida a niños y adolescentes de entre 3 y 16 años y se desarrollará en el Centro Intergeneracional de A Rocheira, en horario de 9.00 a 14.00 horas. El precio de participación es de 20 euros por persona. El campamento tendrá lugar los días 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2026, así como el 4, 5 y 7 de enero de 2027. En total, serán diez jornadas de actividades coincidiendo con el período de vacaciones escolares.

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Esta edición combinará propuestas culturales, deportivas, recreativas y educativas. El programa incluirá juegos, actividades creativas y experiencias relacionadas con la naturaleza, con el objetivo de favorecer la convivencia y el aprendizaje de los participantes. Las actividades incorporarán contenidos relacionados con la igualdad, el respeto por el medio ambiente, el uso del gallego y la adquisición de hábitos de vida saludables.

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Las solicitudes podrán presentarse hasta el 6 de noviembre a través de la sede electrónica municipal o presencialmente en el Registro General del Concello. Para acceder a las plazas será necesario estar inscrito en el programa Xermolar correspondiente al curso 2026-2027 y cumplir los requisitos establecidos en las bases reguladoras. Además, las familias deberán presentar una solicitud individual por cada menor. Tanto las bases completas como el formulario de inscripción y los requisitos de participación están disponibles en la sede electrónica municipal.

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