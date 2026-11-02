Abierto el plazo para solicitar plaza en el campamento de Navidad ‘Un feitizo no bosque’ de Coristanco

Campamento de Navidad de 2025 C.C.

Las familias que necesiten conciliar la vida laboral y familiar durante las próximas vacaciones escolares podrán solicitar hasta este viernes una de las 30 plazas del campamento de Navidad ‘Un feitizo no bosque’, organizado por el Concello de Coristanco a través del programa municipal de conciliación Xermolar.

La iniciativa está dirigida a niños y adolescentes de entre 3 y 16 años y se desarrollará en el Centro Intergeneracional de A Rocheira, en horario de 9.00 a 14.00 horas. El precio de participación es de 20 euros por persona. El campamento tendrá lugar los días 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2026, así como el 4, 5 y 7 de enero de 2027. En total, serán diez jornadas de actividades coincidiendo con el período de vacaciones escolares.

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Esta edición combinará propuestas culturales, deportivas, recreativas y educativas. El programa incluirá juegos, actividades creativas y experiencias relacionadas con la naturaleza, con el objetivo de favorecer la convivencia y el aprendizaje de los participantes. Las actividades incorporarán contenidos relacionados con la igualdad, el respeto por el medio ambiente, el uso del gallego y la adquisición de hábitos de vida saludables.

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Las solicitudes podrán presentarse hasta el 6 de noviembre a través de la sede electrónica municipal o presencialmente en el Registro General del Concello. Para acceder a las plazas será necesario estar inscrito en el programa Xermolar correspondiente al curso 2026-2027 y cumplir los requisitos establecidos en las bases reguladoras. Además, las familias deberán presentar una solicitud individual por cada menor. Tanto las bases completas como el formulario de inscripción y los requisitos de participación están disponibles en la sede electrónica municipal.