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Coristanco

Fonteboa oferta unas jornadas sobre 'Planificación para la gestión de la granja'

La propuesta formativa se impartirá entre el presente mes de noviembre y marzo de 2027

Manuel Froxán Rial
05/11/2026 18:37
EFA Fonteboa de Coristanco
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La EFA Fonteboa de Coristanco mantiene abierta la posibilidad de inscripción para las jornadas formativas denominadas 'Planificación e estratexia para a xestión da granxa', con las que se busca dotar a los responsables de las explotaciones de las competencias necesarias para la gestión integral de una empresa láctea.

Se trata de una propuesta dirigida a profesionales del sector lácteo para actualizar sus conocimientos y mejora la gestión de las explotaciones ganaderas, optimizando los recursos humanos y materiales, aumentando la eficiencia y adaptándose a los nuevos retos empresariales del sector.

Esta formación se integran en el Aula Lactalis de la EFA Fonteboa, un espacio de colaboración entre el ámbito educativo y empresarial. El formato de las jornadas incluye tres horas de formación con un especialista (de 11.00 a 14.00), comida y networking (14.00 a 15.30), coloquio con expertos (15.30 a 16.30) y un resumen y tareas a preparar para la siguiente jornada. 

El programa formativo arrancará el 18 de noviembre abordando el control de los costes de alimentación; 9 de diciembre se tratará sobre 'Mellora de indicadores xenéticos e reprodutivos'; la jornada prevista para el 13 de enero girará en torno a 'Xestión de investimentos orientados ao comfort'; la del 10 de febrero tratará sobre 'Tipos de sociedades e xestión do persoal. Organización e funcionamento da SAT Fonteboa (Frades); el 24 de febrero se incidirá en la necesidad de 'Planificar e consolidar un modelo eficiente'; el 10 de marzo se aprenderá a calcular cuánto cuesta producir un litro de leche; finalmente, el 24 de marzo la formación llegará a su fin tratando la cuestión 'Integración paisaxística, convivencia e imaxe da granxa'.

La cuota de inscripción es de 300 euros o de 250 euros si se trata de socios-as de la Asociación EFA Fonteboa. Las personas interesadas pueden formalizar su participación a través del número de teléfono 981 733 051 o del correo electrónico fonteboa@fonteboa.es

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