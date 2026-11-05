Fonteboa oferta unas jornadas sobre 'Planificación para la gestión de la granja'

EFA Fonteboa de Coristanco EC

La EFA Fonteboa de Coristanco mantiene abierta la posibilidad de inscripción para las jornadas formativas denominadas 'Planificación e estratexia para a xestión da granxa', con las que se busca dotar a los responsables de las explotaciones de las competencias necesarias para la gestión integral de una empresa láctea.

Se trata de una propuesta dirigida a profesionales del sector lácteo para actualizar sus conocimientos y mejora la gestión de las explotaciones ganaderas, optimizando los recursos humanos y materiales, aumentando la eficiencia y adaptándose a los nuevos retos empresariales del sector.

Esta formación se integran en el Aula Lactalis de la EFA Fonteboa, un espacio de colaboración entre el ámbito educativo y empresarial. El formato de las jornadas incluye tres horas de formación con un especialista (de 11.00 a 14.00), comida y networking (14.00 a 15.30), coloquio con expertos (15.30 a 16.30) y un resumen y tareas a preparar para la siguiente jornada.

El programa formativo arrancará el 18 de noviembre abordando el control de los costes de alimentación; 9 de diciembre se tratará sobre 'Mellora de indicadores xenéticos e reprodutivos'; la jornada prevista para el 13 de enero girará en torno a 'Xestión de investimentos orientados ao comfort'; la del 10 de febrero tratará sobre 'Tipos de sociedades e xestión do persoal. Organización e funcionamento da SAT Fonteboa (Frades); el 24 de febrero se incidirá en la necesidad de 'Planificar e consolidar un modelo eficiente'; el 10 de marzo se aprenderá a calcular cuánto cuesta producir un litro de leche; finalmente, el 24 de marzo la formación llegará a su fin tratando la cuestión 'Integración paisaxística, convivencia e imaxe da granxa'.

La cuota de inscripción es de 300 euros o de 250 euros si se trata de socios-as de la Asociación EFA Fonteboa. Las personas interesadas pueden formalizar su participación a través del número de teléfono 981 733 051 o del correo electrónico fonteboa@fonteboa.es