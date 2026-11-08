Obdulia Taboadela y Patricia Iglesias encabezaron la representación socialista en la manifestación larachesa

En primer plano a la derecha, Inés Ramos y Obdulia Taboadela durante la protesta contra la planta de biogás Raúl López

En la movilización contra la macroplanta de biogás celebrada el pasado sábado en Coristanco hubo también una amplia representación del PSdeG-PSOE. La portavoz de la formación en la corporación larachesa, Inés Ramos, estuvo acompañada por Obdulia Taboadela, que encabeza la lista de los socialistas coruñeses al Congreso de los Diputados, y por la parlamentaria autonómica carballesa Patricia Iglesias, además de por otros cargos públicos del partido y representantes comarcales como el coristanqués José Manuel Pérez Abelenda.

La representación socialista trasladó su apoyo a las reivindicaciones vecinales, al tiempo que criticaron "a falta de transparencia" del regidor larachés en la gestión del proyecto de la macroplanta. Para el PSOE la situación generada alrededor de este proyecto exige explicaciones por parte del gobierno municipal y de la Xunta de Galicia, así como una mayor participación vecinal en las decisiones que afectan al futuro del territorio. "Estamos ante unha situación extrema para A Laracha e para todos os seus veciños e veciñas. Estamos xogando co futuro da nosa xente e co das próximas xeracións", denunciaron durante la concentración.

Obdulia Taboadela defendió la importancia da transición energética y de las energías renovables, pero advirtió de que estes procesos deben desarrollarse respetando el territorio y escuchando a las personas directamente afectadas. Para la candidata socialista la transformación del modelo energético debe ser compatible con la protección ambiental y con la participación ciudadana en las decisiones que afectan a los municipios.