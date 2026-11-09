Cuatro encapuchados fuerzan la entrada de la cervecería Arboleda y se lleva el cajón de la registradora

Un cliente entrando este lunes por la mañana en la cervecería Arboleda Mar Casal

Los amantes de lo ajeno volvieron a actuar, esta vez en el centro urbano de Coristanco, en la madrugada del domingo al lunes. Fueron al menos cuatro personas que llevaban la cara tapada y que llegaron al lugar y abandonaron el mismo a bordo de un Volkswagen Polo de color gris.

Los hechos ocurrieron en torno a las 03.30 horas de este lunes, momento en el que cuatro encapuchados llegaron a la conocida cervecería Arboleda de Coristanco, emplazada junto a la rotonda que regula los accesos del centro comercial Carrefour.

Un trabajador reparando este lunes la cerradura de la panadería Roiser Mar Casal

Las ladrones bajaron del Polo y provistos de dos grandes mazas rompieron la cristalera de la puerta de entrada al establecimiento y luego forzaron la cerradura. Una vez en el interior fueron a por la máquina registradora y se apoderaron del cajón de la misma, arrojando la pantalla a la terraza del local. También trataron de violentar otra de las máquinas pero no lo consiguieron o bien no les dio tiempo a seguir insistiendo debido a que por entonces ya estaban sonando las alarmas y se habían encendido las luces del negocio, por lo que optaron por emprender la huida en el vehículo en el que habían llegado, llevándose con ellos el cajón de la registradora.

Todo hace indicar que los cuatro encapuchados fueron los mismos que intentaron entrar en la panadería Roiser, situada en pleno centro urbano de la localidad laracheesa. En este caso y pese a manipular el bombín de la cerradura, no lograron su propósito y desistieron. Los padres de la dueña del negocio, Victoria Porteira, viven justo encima de la tienda pero no se percataron de nada.