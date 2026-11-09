Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

Cuatro encapuchados fuerzan la entrada de la cervecería Arboleda y se lleva el cajón de la registradora

Se cree que fueron los mismos que trataron de entrar en la panadería Roiser, situada a escasos doscientos metros

Manuel Froxán Rial
09/11/2026 13:38
Un cliente entrando este lunes por la mañana en la cervecería Arboleda
Un cliente entrando este lunes por la mañana en la cervecería Arboleda
Mar Casal
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los amantes de lo ajeno volvieron a actuar, esta vez en el centro urbano de Coristanco, en la madrugada del domingo al lunes. Fueron al menos cuatro personas que llevaban la cara tapada y que llegaron al lugar y abandonaron el mismo a bordo de un Volkswagen Polo de color gris.

Los hechos ocurrieron en torno a las 03.30 horas de este lunes, momento en el que cuatro encapuchados llegaron a la conocida cervecería Arboleda de Coristanco, emplazada junto a la rotonda que regula los accesos del centro comercial Carrefour.

Un trabajador reparando este lunes la cerradura de la panadería Roiser
Un trabajador reparando este lunes la cerradura de la panadería Roiser
Mar Casal

Las ladrones bajaron del Polo y provistos de dos grandes mazas rompieron la cristalera de la puerta de entrada al establecimiento y luego forzaron la cerradura. Una vez en el interior fueron a por la máquina registradora y se apoderaron del cajón de la misma, arrojando la pantalla a la terraza del local. También trataron de violentar otra de las máquinas pero no lo consiguieron o bien no les dio tiempo a seguir insistiendo debido a que por entonces ya estaban sonando las alarmas y se habían encendido las luces del negocio, por lo que optaron por emprender la huida en el vehículo en el que habían llegado, llevándose con ellos el cajón de la registradora.

Todo hace indicar que los cuatro encapuchados fueron los mismos que intentaron entrar en la panadería Roiser, situada en pleno centro urbano de la localidad laracheesa. En este caso y pese a manipular el bombín de la cerradura, no lograron su propósito y desistieron. Los padres de la dueña del negocio, Victoria Porteira, viven justo encima de la tienda pero no se percataron de nada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Un cliente entrando este lunes por la mañana en la cervecería Arboleda

Cuatro encapuchados fuerzan la entrada de la cervecería Arboleda y se lleva el cajón de la registradora
Manuel Froxán Rial
En primer plano a la derecha, Inés Ramos y Obdulia Taboadela durante la protesta contra la planta de biogás

Obdulia Taboadela y Patricia Iglesias encabezaron la representación socialista en la manifestación larachesa
Manuel Froxán Rial
El ideal gallego

Fonteboa oferta unas jornadas sobre 'Planificación para la gestión de la granja'
Manuel Froxán Rial
Campamento de Navidad de 2025

Abierto el plazo para solicitar plaza en el campamento de Navidad ‘Un feitizo no bosque’ de Coristanco
A. Pérez Cavolo