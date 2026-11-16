Todo listo para transformar la travesía de Agualada con una inversión de más de 876.000 euros

La carretera de Agualada, en Coristanco Archivo

La travesía de Agualada, en Coristanco, afrontará una importante transformación para mejorar la seguridad de los peatones y facilitar los desplazamientos entre el núcleo urbano y las viviendas situadas a lo largo de la carretera AC-421. La Xunta acaba de aprobar definitivamente el proyecto de acondicionamiento de esta vía autonómica, una actuación que supondrá una inversión superior a los 876.000 euros y cuya licitación está prevista próximamente.

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El Consello da Xunta dio este lunes cuenta del avance de esta intervención, que tendrá un plazo de ejecución de doce meses y permitirá renovar el tramo inicial de la carretera, tanto a su paso por el núcleo de Agualada como en dirección al enlace con la autovía AG-55.

Una de las principales novedades será la reorganización del espacio urbano para dar mayor protagonismo a los peatones. En la travesía se reducirá la anchura de los carriles de circulación a tres metros, lo que permitirá ampliar las zonas peatonales. También se renovarán las aceras y se reorganizarán los aparcamientos situados en el margen izquierdo de la carretera.

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La actuación incluirá igualmente la modernización del alumbrado público y la renovación del pavimento, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y la imagen de esta vía que atraviesa Agualada.

Una senda para conectar las viviendas con el núcleo

Fuera de la travesía urbana, donde actualmente no existen arcenes, se construirá una senda peatonal de más de 600 metros de longitud por el margen derecho de la carretera. Esta infraestructura permitirá que los residentes en las viviendas dispersas puedan desplazarse a pie hasta el núcleo de Agualada sin tener que compartir directamente la calzada con los vehículos.

La senda estará separada de la carretera y contará con elementos reflectantes para mejorar su visibilidad y delimitar el espacio destinado a los peatones. El proyecto busca así crear un recorrido continuo y más seguro entre las viviendas y los servicios del núcleo urbano. Otra de las actuaciones destacadas será la construcción de una pasarela de madera de quince metros de longitud sobre el río Calvar, que permitirá dar continuidad al itinerario peatonal.

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La intervención también permitirá mejorar las infraestructuras de saneamiento de Agualada. El proyecto contempla la construcción de redes independientes para recoger las aguas pluviales y las residuales, una medida con la que se pretende eliminar los vertidos existentes al río Calvar.

Los trabajos se completarán con la rehabilitación del firme a lo largo de casi un kilómetro de carretera, desde el inicio de la AC-421 hasta su conexión con la AG-55. En el último tramo se ejecutará además una cuneta de seguridad en el margen izquierdo.