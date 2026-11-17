Imagen de la XX Cata de Mel en Fonteboa Raúl López Molina

El Centro de Promoción Rural-EFA Fonteboa de Coristanco ya tiene fecha para su nueva Cata de Mel, que este año alcanza ya su vigésimo primera edición. Será el sábado día 28 de noviembre en las instalaciones del propio centro y en colaboración con el Centro de Investigación, Capacitación e Promoción Apícola (Cicapis).

El programa se abrirá a las 17-30 horas con una mesa redonda en torno a 'A abella negrfa ibérica. Estatus de conservación e mellora da raza'. Entre los participantes figurarán miembros de la Asociación de criadores de Apis melifera iberienis de Galicia (Amiga).

A las 18.30 comenzará la cata propiamente dicha y alrededor de las 20.00 horas se entregarán los diplomas y obsequios a los ganadores o ganadoras.

Desde la EFA Fonteboa recuerdan a las personas interesadas en participar en el certamen que las muestras deberán ser de la cosecha de este año y tener un peso mínimo de 500 gramos. La miel también deberá presentarse en estado líquido y no cristalizado.

Las muestras deben entregarse en Fonteboa (Feiranova s/n, 15147. Coristanco) antes del miércoles día 25 de noviembre y con las mismas deberán adjuntarse los datos del apicultor o apicultora (nombre y apellidos, teléfono de contacto, parroquia y concello de procedencia de la miel).