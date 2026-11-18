En la jornada inaugural se habló del control de los costes de alimentación EFA Fonteboa

En el Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa de Coristanco este miércoles se puso en marcha la formación con la que se busca proporcionar conocimientos que contribuyan a mejorar la gestión de las granjas de vacuno de leche.

En la jornada inaugural se contó con la presencia de Manuel Rondón, director técnico de Rumiantes en Nutreco, quien profundizó en el análisis y control de los costes de alimentación, un pilar fundamental para la rentabilidad de las granjas.

Las jornadas sobre 'Planificación e estratexia para a xestión da granxa' se retomarán en Fonteboa el miércoles 9 de diciembre, día en el que se abordará la mejora de indicadores genéticos y reproductivos, para los que se contará con la presencia de Sonia Rodríguez y Javier Lago, de Seragro.