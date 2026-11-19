Vendedor de la ONCE en la comarca Archivo

La suerte vuelve a sonreír a Coristanco de la mano de Pablo Suárez Mariño, un vendedor de la ONCE que ya ha repartido importantes premios en el municipio. En esta ocasión, ha entregado 3.000 euros gracias a un boleto del sorteo de ‘Mi día’ celebrado este miércoles, que comercializó durante su ruta habitual de venta.

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No es la primera vez que Suárez lleva una alegría económica a sus clientes. En abril de 2025 protagonizó uno de sus mayores repartos de fortuna, cuando distribuyó 350.000 euros mediante diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Desde entonces, ha continuado sumando premios de menor cuantía, entre ellos varios de 3.000 euros correspondientes a la modalidad ‘Mi día’.

El nuevo boleto agraciado ha premiado la fecha favorita de una persona que había participado en el sorteo. Esta modalidad de la ONCE permite elegir una fecha entre las 36.525 comprendidas en un período de cien años, a la que se asigna automáticamente un número de la suerte del 1 al 11. Cada combinación cuesta un euro y los sorteos se celebran diariamente.