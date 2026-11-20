Apertura del Claudio Express en Coristanco

Coristanco cuenta con un nuevo establecimiento comercial tras la apertura de un supermercado Claudio Express en la estación de servicio Carbugal, situada en el kilómetro 42 de la carretera AC-552, a su paso por San Roque. La puesta en marcha del negocio ha supuesto la creación de cinco puestos de trabajo y amplía la oferta de productos de primera necesidad disponible en esta zona del municipio.

El nuevo supermercado, perteneciente a la red de franquicias de Gadisa Retail, dispone de una superficie comercial de 50 metros cuadrados y ofrece alrededor de 500 referencias de alimentación, droguería e higiene. Su ubicación dentro de la estación de servicio permite combinar las compras cotidianas con otros servicios, como el repostaje de combustible y el lavado de vehículos.

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El establecimiento está orientado especialmente a facilitar las compras rápidas, con una selección de productos básicos y un amplio horario de apertura durante todo el año, aunque la compañía no ha concretado las horas de funcionamiento.

La inauguración contó con la presencia de Albano Pérez, encargado de Estaciones de Carbugal, acompañado por trabajadores del complejo, así como de Miguel Freire, director de Ventas de Franquicia de Gadisa Retail, y Sergio Trujillo, coordinador de franquicia.

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Con esta apertura, Gadisa alcanza los veinte nuevos establecimientos de su red Claudio durante 2026, de los que nueve se encuentran en la provincia de A Coruña. La compañía dispone actualmente de 267 puntos de venta franquiciados, repartidos entre 114 supermercados Claudio y 153 Claudio Express, ubicados en Galicia, Asturias, Castilla y León y Madrid.

La red de franquicias cuenta con más de un millar de trabajadores, a los que se incorporan los cinco nuevos empleos generados en Coristanco. La compañía continúa así su expansión mediante establecimientos de proximidad, tanto en núcleos de población como en áreas de servicio.