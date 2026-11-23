EFA Fonteboa de Coristanco Archivo

La directora de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), María Paz Rodríguez Rivera, tiene previsto visitar este martes 24 de noviembre la EFA Fonteboa para mantener una charla-coloquio con alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal.

La representante de Agader estará acompañada de algunas personas de su equipo que explicarán el organigrama de Agader, encuadrada en la Consellería do Medio Rural, así como los programas que se impulsan desde la Axencia.

El alumnado, por su parte, presentará las conclusiones de un trabajo previo sobre las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades de las áreas rurales en la actualidad. Y al mismo tiempo propondrán medidas para corregir las debilidades, afrontar las amenzas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades.

Finalmente, los directivos de Agader visitarán las instalaciones del centro para conocer los diferentes programas de formación que se llevan a cabo y el valor estratégico de la formación para la dinamización de las comarcas rurales, algo inherente a la razón de ser de los Centros de Promoción Rural–EFA: la promoción del medio rural a través de la formación de las personas, como actores para dinamizar los territorios en un marco de sostenibilidad económica ambiental y social.