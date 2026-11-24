Paz Rodríguez estuvo acompañada por el alcalde de Coristanco, Juan Carlos García Pose Xunta

La directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, participó este martes en una charla-coloquio con estudiantes de los ciclos superiores que se imparten en el centro EFA Fonteboa de Coristanco, al objeto de darles a conocer los diferentes instrumentos que la Xunta pone a su disposición para desarrollar sus proyectos profesionales en medio rural.

Durante el encuentro, la directora xeral destacó la importancia de la formación de la juventud para la profesionalización del sector agroganadero, el relevo generacional y el desarrollo rural. Asimismo, explicó las principales líneas de actuación de la Consellería en materia de movilización y recuperación de la tierra agraria, emprendimiento y dinamización económica, mejora de las infraestructuras y de los servicios básicos, innovación y cooperación, así como de promoción y puesta en valor del rural gallego.

Rodríguez incidió en la importancia de que los futuros profesionales del sector conozcan los recursos y las herramientas con los que cuenta la Administración para facilitar el acceso a la tierra, la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales y la consolidación de las existentes.

La directora deAgader puso también en valor la labor formativa de la EFA Fonteboa y destacó la necesidad de escuchar las propuestas e inquietudes de la juventud a la hora de diseñar las políticas de desarrollo rural.