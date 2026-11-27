A Xunta pon en valor o asesoramento directo e gratuito dispoñible nos 15 polos de emprendemento e apoio ao emprego
A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Vázquez Guzmán, mantivo este venres un encontro co conxunto do equipo técnico da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego, dotada con 15 centros espallados polo territorio. Alí aproveitou para agradecerlles o seu labor e dedicación a prol do traballo por conta propia en Galicia, con asesoramento personalizado e gratuíto dispoñible tanto de xeito presencial como telemático.
A reunión serviu para dar a coñecer un xogo de escape room deseñado especificamente para o seu uso nos Polos, no marco do seu traballo de acompañamento que está a disposición das iniciativas emprendedoras en calquera fase na que se atopen.
A directora xeral destacaba nesa liña que o persoal técnico da Rede asesora os proxectos desde que se reciben ata a culminación dos obxectivos que perseguen, sumando ao servizo de orientación tradicional novas ferramentas como o xogo coñecido hoxe. Da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego tamén forma parte o emprazado no Centro de Promoción Rural-EFA Fonteboa de Coristanco.