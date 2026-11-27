La sesión plenaria tuvo lugar en la tarde noche del pasado jueves Mar Casal

Coristanco ha sido, tras Vimianzo, el segundo municipio de la Costa da Morte en aprobar los presupuestos de 2027. Fue en una sesión ordinaria de pleno celebrada en la tarde noche del pasado jueves, en la que la corporación municipal acabó dando luz verde a unas cuentas que el grupo de gobierno califica de “históricas”, por cuanto ascienden, tanto en su apartado de gastos como de ingresos, a 10.963.036,21 euros, lo que equivale a un incremento del 13.28% con respecto a las del ejercicio en curso.

En su defensa de las mismas el alcalde, Juan Carlos García Pose, incidió en que este incremento de los recursos se hace sin subir la carga fiscal, por cuanto impuestos, tasas y precios públicos se mantendrán congelados un año más.

El regidor local aludió además a la atención a las personas y a la cohesión social como dos de los ejes prioritarios que estuvieron muy presentes a la hora de confeccionar el proyecto de presupuestos, con el fin de dar respuesta al envejecimiento de la población y a las necesidades de conciliación de las familias.

García Pose destacó asimismo que se mantiene la deuda cero con las entidades financieras privadas y que se prevé seguir reduciendo la única deuda vigente, que se corresponde con préstamos provinciales de la Diputación de A Coruña y que disminuirá a lo largo del próximo año de los actuales 710.677,09 a 556.600 euros.

“O saneamento das nosas contas e o estrito equilibrio orzamentario son dúas das nosas principais fortalezas, e iso seguirá sendo así durante o próximo exercicio, xa que non concertaremos ningún novo préstamo en 2027”, afirma Juan Carlos García.

La partida destinada a inversiones reales (capítulo 6 de gastos) vuelve a ser la de mayor peso en las cuentas municipales con sus 4.401.157,29 euros (40,15% del total), seguida de la de gastos corrientes y servicios con sus 4.327.562,59 euros (39,47 % del total).

La consignación del SAF aumenta un 79%

En este capítulo II tiene un gran peso el refuerzo histórico del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cuya dotación superará los 1,61 millones de euros (un 79% más que en 2026) y que permitirá cubrir más de 60.000 horas de atención domiciliaria. También se ampliará Xantar na Casa, pasando de 10 a 25 beneficiarios atendiendo al criterio de los responsables del departamento de Servicios Sociales.

La onsignación cultura y conciliación aumenta un 56% hasta alcanzar los 206.000 euros para para consolidar proyectos como Vive+, la Rede Cultural, las actividades estraescolarees y el programa Xermolar (madrugadores, aula lúdica, campamentos...).

También habrá ayudas para la compra de libros, 10.000 euros para acciones de emergencia social y 45.000 euros para ayudas a entidades culturales y deportivas.

Se reservan 275.000 euros para actuaciones dirigidas a mejorar la oferta de vivienda pública

Con sus 4.401.157,29 euros, el capítulo 6 de inversiones reales es el de más peso del presupuesto y va a permitir al Concello hacer frente al compromiso de incrementar la oferta de vivienda pública, además de seguir apostando por la mejora de la red viaria y por ampliar la red de saneamiento.

En concreto, se destinan 160.000 euros a la rehabilitación de un edificio para la creación de dos nuevas viviendas públicas, en colaboración con el Instituto Galego de Vivenda e Solo, y otros 115.000 euros para la compra de suelo edificable orientado a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO).

También se prevén obras de mejora en centros educativos como el CEIP Bormoio-Agualada, el CEDIP Canosa-Rus y el CPI Alcalde Xosé Pichel.

Cantidades importantes se destinarán asimismo a la reurbanización de la plaza de Bormoio-Agualada (278.000 euros); a la humanización del entorno del cruceiro de Oca en el desvío de Codesido (263.778 euros); a la senda peatonal entre Cereo y Castrobó (155.000), al saneamiento de A Rabadeira (138.851); o a la EDAR del futuro parque empresarial (586.598 euros).