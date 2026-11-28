La EFA Fonteboa celebra esta tarde su XXI Cata de Mel
Alrededor de las 20.00 horas está previsto que se hagan públicos los nombres de los ganadores
El Centro de Promoción Rural-EFA Fonteboa de Coristanco tiene todo preparado para la Cata de Mel que se celebra esta tarde en el centro, en colaboración con el Centro de Investigación, Capacitación e Promoción Apícola (Cicapis).
El programa se abrirá a las 17.30 horas con una mesa redonda en torno a 'A abella negrfa ibérica. Estatus de conservación e mellora da raza'. Entre los participantes figurarán miembros de la Asociación de criadores de Apis melifera iberienis de Galicia (Amiga).
A las 18.30 comenzará la cata propiamente dicha y alrededor de las 20.00 horas se entregarán los diplomas y obsequios a los ganadores o ganadoras.
Desde la EFA Fonteboa recuerdan a las personas interesadas en participar en el certamen que las muestras deberán ser de la cosecha de este año y tener un peso mínimo de 500 gramos. La miel también deberá presentarse en estado líquido y no cristalizado.
La Cata de Mel de la EFA Fonteboa llega este año a su vigésimo primera edición