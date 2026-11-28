XX Cata de Mel en Fonteboa Raúl López Molina

El Centro de Promoción Rural-EFA Fonteboa de Coristanco tiene todo preparado para la Cata de Mel que se celebra esta tarde en el centro, en colaboración con el Centro de Investigación, Capacitación e Promoción Apícola (Cicapis).

El programa se abrirá a las 17.30 horas con una mesa redonda en torno a 'A abella negrfa ibérica. Estatus de conservación e mellora da raza'. Entre los participantes figurarán miembros de la Asociación de criadores de Apis melifera iberienis de Galicia (Amiga).

A las 18.30 comenzará la cata propiamente dicha y alrededor de las 20.00 horas se entregarán los diplomas y obsequios a los ganadores o ganadoras.

Desde la EFA Fonteboa recuerdan a las personas interesadas en participar en el certamen que las muestras deberán ser de la cosecha de este año y tener un peso mínimo de 500 gramos. La miel también deberá presentarse en estado líquido y no cristalizado.

La Cata de Mel de la EFA Fonteboa llega este año a su vigésimo primera edición