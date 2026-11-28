Un momento de la cata Raúl López

El Centro de Promoción Rural-EFA Fonteboa de Coristanco de Coristanco repitió éxito en su nueva Cata de Mel, que este años alcanzó su vigésimo primera edición. Finalmente, se presentaron al concurso más de una treintena de productores, aunque finalmente y por cuestiones operativas se hizo una preselección de 25.

Tras el análisis exhaustivo y la degustación de cada uno de los productos que optaban a hacerse con las dos distinciones, se procedió a la designación de los ganadores. Como Mellor Mel de Categoría Absoluta fue elegida la de María Dolores Priegue, de Muros; en segundo lugar quedó la presentada por Mario Gesto Lema, de Mazaricos; tercero fue la de Luis Rivera, de Cabana de Bergantiños; y cuarta, la de Jesús Gándara, de Trazo. En consecuencia, la distinción de Mellor Mel Categoría Costa da Morte recayó en el mazaricano Mario Gesto.

A la cata asistieron unas cuarenta personas, quienes antes del concurso pudieron asistir a una mesa redonda en torno a 'A abella negra ibérica. Estatus de conservación e mellora da raza', en la que participaron tres representantes de la Asociación de criadores de Apis melifera iberienis de Galicia (Amiga).

Con la entrega de obsequios y diplomas a los ganadores se puso fin a una cata que se llevó a cabo en colaboración con el Centro de Investigación, Capacitación e Promoción Apícola (Cicapis).