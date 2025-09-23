El BNG pedirá que los Milagros de Traba sean de Interés Turístico

Imagen de la Virgen de los Milagros de Traba de LaxeEC

El BNG de Laxe presentará una moción en el pleno del próximo jueves para que el Gobierno local solicite a la Xunta que declare la romería de los Milagros de Traba Festa de Interese Turístico de Galicia. El Bloque entiende que esta fiesta cumple con todos los requisitos para obtener la distinción.

Las características que se exigen para este declaración son las de antigüedad, singularidad, arraigo, valor cultural y continuidad en el tiempo. En cuanto a la primera de ellas, se exigen al menos 20 años de antigüedad para contar con el título, algo que los Milagros de Traba superan con creces.

La Virgen es venerada por un culto popular que se remonta a un evento de la época de la Primera Guerra Carlista de 1834, donde tras después de la batalla unos fieles encontraron la imagen de la virgen intacta en el monte. También cuenta con un aspecto singular fácilmente apreciable, tal como indican los nacionalistas. “É un reflexo da idiosincrasia da zona e a poboación local e que, desde o respecto á tradición e costumes que a fan única, presentou, ao longo dos anos, innovacións nas edicións sucesivas que contribuiron a enxalzar máis o evento”, señalan.

También destacan que es famosa por salir en procesión cubierta por un manto de billetes como ofrenda de los devotos. El BNG confía en la aprobación de su propuesta en el pleno para que la Xunta inicie los trámites cuanto antes.