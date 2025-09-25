Mi cuenta

Diario de Bergantiños

Laxe

Literatura y reflexión en Laxe con la presentación de ‘As tolas que non o eran’

La entrada es libre hasta completar aforo

Natalia Serrano
25/09/2025 21:19
Cartel de la presentación en Laxe de 'As tolas que non o eran'
Cartel de la presentación en Laxe de 'As tolas que non o eran'CEDIDA

La escritora Carmen V. Valiña presentará este sábado 27 de septiembre su nuevo libro, ‘As tolas que non o eran’, a las 20.00 horas, en la librería Risón de Laxe.

El acto contará con la participación de Maribel Fraga, librera y responsable del espacio cultural, que acompañará a la autora en una conversación abierta con el público.

Con esta nueva propuesta, Valiña ofrece una mirada crítica y comprometida que invita a la reflexión en torno a la identidad, la libertad y los roles sociales, a través de personajes femeninos que cuestionan etiquetas y estereotipos.

La entrada es libre hasta completar aforo.

