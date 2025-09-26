Mi cuenta

Laxe

Presentación en Laxe del libro ‘Punto de araña’, Premio García Barros 2025

Será el próximo viernes 3 de octubre, a las 19.00 horas, en la librería Risón

Natalia Serrano
26/09/2025 22:35
Cartel de la presentación en Laxe de 'Punto de Araña'
Cartel de la presentación en Laxe de 'Punto de Araña'CEDIDA

La librería Risón de Laxe acogerá el próximo viernes 3 de octubre, a las 19.00 horas, la presentación de ‘Punto de araña’ (Editorial Galaxia), obra de Nerea Pallares, galardonada con el Premio García Barros 2025.

En el acto, la autora estará acompañada por Rosario Devesa, quien participará en la presentación y diálogo con el público.

Esta cita será una oportunidad única para conocer de cerca la obra premiada y compartir con la escritora sus reflexiones sobre la literatura contemporánea.

