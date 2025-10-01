La Xunta convoca los actos de expropiación para las nuevas sendas de la AC-433, en Laxe

Una pasada visita de la delegada de la Xunta a la carretera en la que irán las sendas - Archivo

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, publicó este miércoles en el Diario Oficial de Galicia la convocatoria para los meses de octubre y noviembre de los actos expropiatorios necesarios para ejecutar las nuevas sendas peatonales de la carretera AC-433, en el municipio de Laxe.

Las obras, que supondrán una inversión de más de 900.000 euros, permitirán construir dos nuevos tramos de sendas peatonales en dicha vía autonómica: un primero que parte del núcleo de Castrelo uniéndose con la senda ya ejecutada en Serantes; y un segundo, que enlaza este núcleo con el de Laxe.

Los actos para el levantamiento de actas previas a la ocupación tendrán lugar el próximo día 24 de octubre en el salón de plenos del Concello de Laxe, en horario de 10,30 a 11.00 horas. La formalización de los actas de ocupación se llevará a cabo el 28 de noviembre en el propio salón de sesiones del Ayuntamiento de Laxe, entre las 10.30 a las 10.45 horas.

Estos itinerarios, que se desarrollarán por el margen derecho de la AC-433, sumarán una longitud total de 1.903 metros. Se prevé un primer tramo de senda situado cerca de Castrelo, en el punto kilométrico 10+494, que finalizará en el inicio de la senda existente en Cabanas, en el punto 11+076. El segundo tramo permitirá la conexión entre los núcleos de Cabanas y Finllido, discurriendo entre los puntos kilométricos 11+731 y 12+428. En este tramo se prevén dos zonas de aparcamientos para automóviles.