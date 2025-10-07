Laxe aborda con Augas las inversiones en mejoras en saneamiento y abastecimiento

El alcalde de Laxe, durante el encuentro con Augas de Galicia Cedida

El alcalde de Laxe, Francisco Charlín, mantuvo una reunión de trabajo con el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, para analizar el avance de las actuaciones que están en marcha en el municipio en materia de saneamiento y abastecimiento.

Entre los principales proyectos destacan la mejora de las redes de saneamiento y pluviales en las calles Real y As Rías y la mejora de la red de abastecimiento en Peñáscales, por un importe total de 92.878,41 euros. La actuación de las calles Real y As Rías cuenta con una inversión total de 62.923,94 euros, de los cuales Augas de Galicia aporta 54.450 y el Concello los restantes 8.473,94.

La mejora en Peñáscales asciende a 29.954,47 euros, subvencionados íntegramente por Augas de Galicia. Durante el encuentro también se habló del proyecto de la nueva depuradora de Traba. Según confirmó ayer el Concello, el anteproyecto ya está revisado y en tramitación ambiental, tras incorporar las modificaciones solicitadas por los técnicos de Augas de Galicia.

Asimismo, se confirmó que Laxe es uno de los tres concellos seleccionados de toda Galicia para participar en el estudio de alternativas de saneamiento dentro del Plan Xeral de Augas de Galicia.

El alcalde destacó que estas actuaciones forman parte de un plan integral para modernizar las infraestructuras de Laxe “e garantir servizos de calidade”. “Seguimos traballando con responsabilidade e compromiso para situar aLaxe como un exemplo de xestión eficiente e sostible”, afirmó.