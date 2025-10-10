El alumnado del CPI Cabo da Area crea un mapa sonoro de Laxe

El alcalde, Francisco Charlín, conociendo el proyecto 'Sons de Laxe' CEDIDA

El Concello de Laxe ha querido destacar el proyecto educativo ‘Sons de Laxe: educar co oído no territorio’, realizado por el alumnado de 2º y 3º de la ESO del CPI Plurilingüe Cabo da Area. La institución municipal ha manifestado su orgullo y apoyo a esta iniciativa desarrollada durante el curso 2024-25 por el profesor Efraím Díaz Vázquez, del Departamento de Música del centro, un trabajo centrado en el paisaje sonoro y el patrimonio inmaterial del municipio. Se trata de una propuesta innovadora que une arte, tecnología y aprendizaje-servicio.

‘Sons de Laxe’ se enmarca en la línea temática de escuelas saludables y abiertas al entorno, promoviendo una educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. El proyecto nació con la intención de escuchar, grabar, registrar, conservar y difundir los sonidos del entorno de Laxe, tanto naturales como humanos: desde la brisa y el mar hasta el bullicio de las calles y los espacios de convivencia. A través de la escucha activa y el trabajo de campo, el alumnado aprendió a reconocer el valor cultural y ambiental de su propio territorio.

Esta propuesta ha fomentado su conciencia ecológica y acústica, poniendo en valor la identidad sonora del municipio y reflexionando sobre la contaminación acústica, la sostenibilidad y la convivencia armónica con el medio.

El resultado ha sido la creación de un mapa sonoro interactivo, que recoge los paisajes acústicos de Laxe y permite volver a escuchar la memoria sonora del lugar. Durante el proceso, se trabajaron competencias clave como la digital, la conciencia y expresión cultural, y el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. También manejaron contenidos de ciencias, geografía y educación ambiental, en una experiencia interdisciplinar que convirtió el aula en un espacio de experimentación y creación.

Esta cooperación entre el centro y el Ayuntamiento refuerza el modelo de escuela abierta, comprometida con su entorno y con la educación en valores de participación ciudadana y cuidado del territorio. El proyecto ha favorecido, además, la implicación de las familias, que colaboraron indirectamente en el proceso de recogida de sonidos.

Este mapa sonoro de Laxe constituye una herramienta educativa y divulgativa que permanecerá disponible para futuras promociones del alumnado y para toda la ciudadanía, pudiendo ampliarse con nuevas grabaciones.