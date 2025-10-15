La Cofradía de Pescadores de Laxe ofrecerá una degustación gratuita de pescado en el Mercado de Elviña

Mercado de Elviña Pedro_Puig

La Cofradía de Pescadores de Laxe celebrará este sábado, 18 de octubre, una degustación gratuita de tapas elaboradas con pescado fresco de su lonja. La cita tendrá lugar en el Mercado Municipal de Elviña (A Coruña), a partir de las 12:00 horas, y estará abierta al público hasta agotar existencias.

La degustación correrá a cargo del reconocido cocinero Iván Domínguez, responsable del restaurante NaDo y miembro del prestigoso Grupo Nove, que elaborará las tapas en directo junto al también cocinero Miguel Mosteiro (Gastrolab Arousa). Ambos son embajadores de los pescados y mariscos de Laxe, en reconocimiento a su compromiso con la promoción del producto local y la pesca artesanal.

En el caso de Iván Domínguez, su vínculo con la cofradía es especialmente estrecho: todo el pescado que sirve en su restaurante NaDo procede de la lonja de Laxe, a la que acude semanalmente para participar en la subasta y seleccionar personalmente el producto. El cocinero comparte habitualmente en sus redes las bondades de un pescado procedente de la pesca costera artesanal, sinónimo de sostenibilidad, frescura y calidad.

Durante la mañana, el público podrá disfrutar de distintas tapas elaboradas con especies procedentes de la lonja de Laxe. La organización prevé repartir más de 300 degustaciones gratuitas, acercando así el sabor del mar de la Costa da Morte al corazón de A Coruña.

Esta acción forma parte de una campaña de promoción del pescado de Laxe impulsada por la cofradía, que continuará recorriendo distintos puntos de la provincia a lo largo del próximo año. El objetivo es fomentar el consumo de pescado fresco y de proximidad, al tiempo que se pone en valor la pesca artesanal y el trabajo de los marineros y mariscadores de Laxe, fundamentales para la economía local y la preservación de la cultura marinera de la zona.

Con cada una de sus iniciativas, la Cofradía de Laxe reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la calidad y la puesta en valor de la pesca artesanal, un sector que representa la esencia y el futuro de las comunidades costeras de Galicia.