Laxe

El BNG de Laxe denuncia el mal estado del campanario de la iglesia y del ‘cruceiro’ adyacente

Los nacionalistas han remitido una carta a Patrimonio de la Xunta y otra al Arzobispado pidiendo que se tomen medidas cuanto antes

Manuel Froxán Rial
22/10/2025 19:13
Vista del campanario y del cruceiro
Vista de la torre del campanario y del cruceiro
Cedida

El BNG de Laxe acaba de remitir sendos escritos a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y a Patrimonio del Arzobispado de Santiago, poniendo en su conocimiento el “preocupante estado” que presentan tanto el campanario de la iglesia de Santa María da Atalaia como el ‘cruceiro’ situado en el entorno. 

Los nacionalistas recuerdan que tanto el templo como la cruz de piedra están catalogadas como Bens de Interés Cultural de Galicia (BIC), incidiendo además en que la construcción religiosa es uno de los principales ejemplos del gótico marinero en la Costa da Morte. 

Pese a todo ello, “a torre do campanario presenta unha gretas considerables que podería provocar mesmo o derrumbamento da mesma, ao igual que o cruceiro de estilo barroco... que tamén presenta unha importante greta na base do capitel”. 

Solicitan así a la Xunta y al Arzobispado compostelano que adopten medidas cuanto antes.

