Laxe

Laxe firma un convenio con la asociación de Serantes para dinamizar la vida comunitaria

El convenio garantiza un uso comunitario y participativo del local social

Redacción
13/11/2025 22:48
La reunión entre el gobierno laxense y la asociación de Serantes | Cedida
La reunión entre el gobierno laxense y la asociación de Serantes | Cedida

 El Concello de Laxe ha firmado un convenio con la Asociación de Veciños e Veciñas de Serantes con el objetivo de regular el uso del local social de la parroquia y fomentar actividades que dinamizan la vida social, cultural y comunitaria. 

El acuerdo permitirá favorecer el uso del local para actividades culturales, informativas, formativas, sociales y encuentros vecinales. Asimismo, garantiza espacios de participación ciudadana, apoyando que las actividades que se desarrollen lleguen al mayor número posible de vecinos y creando un punto de referencia en el que pasar su tiempo libre. 

También servirá para impulsar acciones conjuntas y facilitar la coordinación entre el gobierno local y la asociación, asegurando un uso óptimo de las instalaciones en beneficio de los habitantes de Laxe.

Además, el convenio recoge que, en días de citas electorales, el local funcionará como colegio electoral, tal y como establece la legislación vigente. 

Desde el Concello destacan que continúan trabajando para apoyar a las parroquias, fortalecer el movimiento vecinal y promover actividades que mejoren la vida diaria de los vecinos, fomentando el espíritu de colaboración y el sentido de comunidad en todo el municipio.

