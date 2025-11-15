Mi cuenta

Laxe

Laxe avanza en el plan estratégico para poner en valor los Penedos de Traba y Pasarela

El Concello celebró el viernes de una reunión informativa y participativa en el local social de Traba

Redacción
15/11/2025 17:49
La reunión en Traba para presentar el plan estrategico
La reunión en Traba para presentar el plan estrategico
Cedida

El Concello de Laxe dio un nuevo paso en el impulso del Plan Estratégico de puesta en valor de los Penedos de Traba y Pasarela con la celebración el viernes de una reunión informativa y participativa en el local social de Traba. El encuentro sirvió para presentar las líneas maestras de un proyecto que busca ordenar la conservación y el uso turístico de este espacio destacado por su importancia geológica, paisajística y cultural. 

La sesión registró una alta asistencia vecinal, con numerosos participantes que trasladaron opiniones, inquietudes y propuestas relacionadas con el futuro del enclave. Durante la reunión se expusieron las primeras ideas del plan y se abrió un proceso de diálogo orientado a diseñar una estrategia común que permita avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno. 

El Concello puso a disposición de la ciudadanía una encuesta abierta para recoger nuevas aportaciones y continuar incorporando la visión de la vecindad al proyecto. La participación según remarcan desde el gobierno local es clave para construir un plan sólido que permita consolidar los Penedos como un referente para Laxe. 

