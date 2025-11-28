Mi cuenta

Laxe

Colaxe, galardonada con el premio Agader al mejor proyecto de interés social

Reconocida por su labor en formación sociosanitaria y dinamización del medio rural

Redacción
28/11/2025 20:50
Los responsables de las empresas de la cornisa cantábrica ayer en Cerceda, junto a la conselleira y el presidente de Sogama
EC
La entidad Colaxe, con sede en Laxe, ha sido reconocida en la categoría de proyectos de interés social en la XVI edición de los Premios al Desenvolvemento Rural que concede la Xunta de Galicia. 

Este galardón destaca la labor de Colaxe en la formación sociosanitaria, así como su implicación en la creación y gestión de varias casas del mayor, contribuyendo al bienestar de las comunidades rurales y al fomento de la cohesión social en la comarca. 

El proyecto, liderado por Natali Asorey, una profesional con visión de futuro, pone de relieve cómo iniciativas locales pueden generar un impacto positivo en el medio rural, ofreciendo servicios de proximidad y oportunidades de desarrollo para distintos colectivos, especialmente personas mayores y en situación de vulnerabilidad.

Estos premios, son como "unha mostra viva de que hai xente capaz de transformar o presente e de deseñar un futuro con forza e visión", explicó la conselleira de Medio Rural, María José Gómez. 

También valoró que está muy presente el espíritu Galicia Calidade que "fai que nos miren con envexa dende o mundo enteiro, porque desta terra saen productos excelentes, ideas brillantes, e sobretodo xente extraordinaria".

