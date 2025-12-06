Mi cuenta

Laxe

El BNG volverá a pedir en el Parlamento la reapertura de canales en la Lagoa de Traba

Los nacionalistas aseguran que una vivienda corre peligro y denuncian que los propietarios no pueden trabajar las fincas por esta anegadas 

Redacción
06/12/2025 23:20
Óscar Insua y Cristina Vázquez en la Lagoa de Traba de Laxe | cedida
Cedida
Óscar Insua, diputado del BNG en la Costa da Morte, volverá a llevar al Parlamento de Galicia el problema del taponado de los canales de evacuación de agua de la Lagoa de Traba de Laxe. 

El parlamentario visitó el pasado viernes la zona en compañía de la portavoz del grupo municipal del BNG de Laxe, Cristina Vázquez, para comprobar su estado. 

Vázquez del Prisco le explicó que los anegamientos existentes en este ámbito, declarado Espacio Natural Protegido e inscrito en la Red Natura 200 como ZEPA y LIC, se debe a la falta de mantenimiento y conservación de la laguna y sus dunas. 

Esa falta de mantenimiento regular provoca que el agua de los ríos de Traba y del Rego do Vao, junto con la de la lluvia, quede estancada en la laguna y fincas colindantes, “impedindo que os veciños poidan traballar as súas terras en todo o ano e desprendendo cheiros no verán”. 

La nacionalista laxense apunta además que los canales que discurren entre los riachuelos y la laguna y entre ésta y el mar, están tupidos por lo que “é preciso limpalos para que o ecosistema funcione correctamente, para restablecer o réxime hidrolóxico natural e de paso que a veciñanza poida traballalas súas terras, tamén coa maquinaria, porque agora é imposible”. 

El BNG asegura además que hay casas amenazadas en caso de fuertes lluvias, por lo que piden a la Xunta y al alcalde que actúen, a la vez que acusan de “pasividade” e “irresponsabilidade” al regidor.

