El Concello de Laxe mejorará un nuevo tramo del Camiño Besugueira con el POS Adicional

Una sesión de archivo del pleno de la corporación municipal de Laxe EC

La corporación de Laxe celebró este viernes una sesión extraordinaria de pleno en la que se aprobó la participación del Concello en la segunda fase del POS Adicional 2025, enmarcada en el Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal de la Diputación.

Entre las actuaciones incluidas destaca el proyecto de acondicionamiento del tramo norte de la rúa Camiño da Besugueira, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 85.860,58 euros.

En el proyecto se contemplan, entre otros trabajos, la renovación del pavimento, la ejecución de una plataforma única, la mejora del sistema de drenaje y de la red de aguas pluviales, además de actuaciones en saneamiento, señalización y seguridad, solventando los problemas de deterioro existentes y mejorando la accesibilidad y la seguridad tanto para vehículos como para peatones.

El gobierno local continúa así avanzando en su compromiso de mejorar las infraestructuras municipales y los espacios públicos.

“Este investimento permitirá actuar nunha zona que o precisa, mellorando a seguridade, a accesibilidade e o estado xeral da vía, dando resposta a unha demanda veciñal”, destacó el regidor laxense, Francisco Charlín.