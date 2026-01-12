Mar de Fábula retiró el fin de semana de la playa de Traba de Laxe casi 400 kilos de basura

Los participantes acabaron retirando cerca de 400 kilos de basura marina Cedida

La jornada de limpieza que el pasado fin de semana llevó a cabo la asociación Mar de Fábula en la playa de Traba de Laxe culminó finalmente con la retirada de 392 kilos de basura marina, de los que 180 correspondían a una gran tubo de plástico de 18 metros.

En los trabajos participaron una veintena de personas que también acabaron retirando 95 botellas de plásticos, 28 palos enteros de cultivo de mejillón y 56 partidos, 125 bastoncillos, 189 trozos de porexpán, 86 restos plásticos y 284 tapones, entre otros desechos.

La recogida de todos estos desechos se prolongó por espacio aproximado de dos horas y después se llevó a cabo un pequeño obradoiro de clasificación y reciclaje en el local social de Traba.

Desde Mar de Fábula quieren agradecer la inestimable ayuda de los voluntarios movilizados, así como la presencia y participación del propio alcalde de Laxe, Francisco Charlín.