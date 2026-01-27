Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laxe

Nace en Laxe una entidad que apuesta por impulsar un rural abierto, cooperativo y conectado

La asociación Ágora Rural está promovida por gente vinculada al territorio y que ya trabaja en la activación comunitaria

Redacción
27/01/2026 21:32
Dos de las promotoras de la entidad se reunieron con la concejala Raquel Lema (centro)
Laxe cuenta con una nueva asociación sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de impulsar un modelo de desarrollo rural abierto, cooperativo y conectado con el mundo, poniendo a las personas, a la cultura y a la comunidad en el centro de la transformación del territorio. 

Los promotores de Ágora Rural la definen como una plataforma de conexión entre personas, proyectos e ideas que aspira a conseguir un rural vivo. 

Su enfoque combina cultura, digitalización sostenible, cooperación territorial e internacionalización desde lo local, por entender que el futuro se construye también– y sobre todo– desde lugares pequeños. 

La entidad trabaja desde Galicia con una vocación internacional, acompañando procesos de experimentación social, cultural, tecnológica y económica que permitan a los territorios desplegar todo su potencial. 

Ágora Rural esta impulsada por personas vinculadas al territorio que ya trabajan para tejer una red de colaboración. 

El sábado participaron en una reunión de las asociaciones del municipio, en el que fue un primer espacio de escucha. 

El lunes se reunieron con la concejala de Comercio, Hostalería, Turismo e Cultura, Raquel Lema Allo, para explorar sinergías y vías de colaboración ya que apuestan por el diálogo permanente con la comunidad y las instituciones. 

Su siguiente paso va a ser la activación comunitaria por lo que en breve darán a conocer las primeras actividades abiertas a la ciudadanía.

