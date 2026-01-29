El BNG denuncia en el Parlamento el abandono de la laguna de Traba

Laguna y playa de Traba, en Laxe Archivo

El BNG acusa a la Xunta de Galicia de “deixadez e inacción” ante los problemas de inundaciones que afectan al complejo de la lagoa de Traba, en Laxe, y reclama actuaciones inmediatas para frenar una situación que considera ya crítica. El diputado nacionalista por la Costa da Morte, Óscar Insua, denunció en el Parlamento gallego el “estado de abandono” de este espacio natural, integrado en la Rede Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Según explicó, el sistema lacunar formado por el río de Traba y el rego de Vao sufre un fuerte deterioro ambiental debido a la falta de mantenimiento de las riberas y a la colonización vegetal descontrolada, que impide el régimen natural de las aguas. Esta situación está provocando una pérdida progresiva de biodiversidad y, al mismo tiempo, graves perjuicios para las explotaciones agrícolas del entorno, que permanecen anegadas durante buena parte del año.

Insua advirtió de que los desbordamientos ya atraviesan la carretera y alcanzan tierras de cultivo, y alertó del riesgo para las viviendas si continúan las lluvias. En este sentido recordó que llevan meses esperando una respuesta concreta por parte del Gobierno autonómico: “Levamos seis meses esperando por unha resposta”, afirmó, para añadir que, de seguir así, “vailles entrar a auga nas casas”. El diputado subrayó que el Plan Director de la Rede Natura 2000 obliga a garantizar el mantenimiento de los hábitats y de los procesos ecológicos, compatibilizando la conservación con el desarrollo sostenible.

A su juicio, lo que ocurre en Traba es justo lo contrario: “O que hoxe vemos na Lagoa de Traba é abandono institucional que degrada o ecosistema e prexudica á veciñanza”. Insua reprochó que no exista un compromiso concreto para Laxe.