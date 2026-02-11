Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laxe

El Bloque Nacionalista de Laxe destaca su impulso en la recuperación de la lagoa de Traba

Cristina Vázquez del Prisco advierte de los riesgos de ampliar la lámina de agua sin estudios y reclama inversión y criterios técnicos claros

Redacción
11/02/2026 20:56
Óscar Insua y Cristina Vázquez en la Lagoa de Traba de Laxe | cedida
Óscar Insua y Cristina Vázquez en la Lagoa de Traba de Laxe | cedida
Cedida
 La edil y candidata a la alcaldía del BNG de Laxe, Cristina Vázquez del Prisco, destacó que el reciente avance en la recuperación de la laguna de Traba es fruto de una iniciativa del BNG en el Parlamento, mientras que el alcalde actuó “máis ben a remolque”. 

“Esta recuperación é un éxito do BNG, pero non podemos baixar a garda. Ampliar a lámina de auga sen estudos detallados sería unha temeridade, pois podería provocar os mesmos asolagamentos que se sufren actualmente. Agora pedimos á Xunta que especifique a inversión concreta e os criterios técnicos que se seguirán”, señaló.

Según Vázquez del Prisco, el Plan de Restauración de Humidais prevé 4,65 millones de euros hasta 2028 para reforzar la biodiversidad y garantizar la conectividad con el mar. La concejala advirtió de los riesgos de intervenir sin análisis detallados y subrayó la necesidad de implicar a la vecindad. El BNG se compromete a vigilar la correcta ejecución del proyecto. 

