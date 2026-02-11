La Xunta ultima el proyecto para la restauración ambiental de la laguna de Traba

Alcalde de Laxe y conselleira de MMAA Cedida

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, le explicó ayer al alcalde de Laxe, Francisco Charlín, que la Xunta está ultimando el proyecto para restaurar la laguna de Traba.

Según señaló la conselleira en una reunión mantenida en Santiago, esta actuación de mejora ambiental está incluida en el Plan de restauración de humidais que prevé invertir 4,65 millones de euros en estas áreas de las cuatro provincias gallegas hasta el año 2028.

En el caso de Traba, el objetivo es ampliar la lámina de agua y mejorar la biodiversidad de esta área, así como la vegetación de los márgenes y los ciclos hidrológicos. De hecho, se estudiará el funcionamiento más adecuado para su conexión y desagüe hacia el mar.

Además, el proyecto integrará todos los intereses implicados, desde los ambientales hasta el mantenimiento de aprovechamientos tradicionales sostenibles en el entorno.

Este espacio natural constituye un ecosistema clave para muchas especies de aves, tanto sedentarias como invernantes. Así, es uno de los 646 enclaves de tipo humedal inventariados en Galicia, que, además, es la cuarta comunidad española con más humedales incluidos en la lista Ramsar, que es un registro internacional que integra las zonas húmedas más importantes del mundo por su interés ecológico y trascendencia para la conservación de la biodiversidad.