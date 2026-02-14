Rueda se reúne con el alcalde de Laxe para impulsar los proyectos estratégicos del concello

Paco Charlín, alcalde de Laxe y el presidente gallego, Alfonso Rueda | cedida

El alcalde de Laxe, Paco Charlín, mantuvo esta semana una reunión de trabajo con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el objetivo de avanzar en los distintos proyectos clave para el presente y futuro del municipio.

Durante el encuentro, celebrado en un clima de colaboración institucional, se abordó de manera prioritaria la ejecución de la senda ya concedida al Concello de Laxe, con una inversión superior a los 900.000 euros, que permitirá mejorar la movilidad peatonal, reforzar la seguridad viaria y seguir apostando por espacios públicos más accesibles y sostenibles, expresan desde el concello laxense.

El alcalde le trasladó a Rueda la importancia de la infraestructura para el desarrollo local, tanto desde el punto de vista de la seguridad, de la dinamización turística y de la puesta en valor del territorio.

También se analizaron futuros proyectos, orientados a la mejora de servicios, infraestructuras y oportunidades para la vecindad local. El objetivo común es continuar fortaleciendo la colaboración entre administraciones para que el municipio “siga avanzando con estabilidad y planificación”.

Charlín destacó la buena sintonía institucional y la disposición de Rueda para escuchar las necesidades de Laxe e impulsar iniciativas.