Los afectados por la mina de Coéns, en Laxe, trasladan su preocupación al alcalde y al Bloque

Responsables del BNG reunidos con los vecinos de Coéns Cedida

La plataforma vecinal contraria al proyecto de la mina de Coéns, en Laxe, se está movilizando para trasladar su preocupación por el proyecto y la afectación que tendrá en la parroquia la iniciativa impulsada por Caolines de Vimianzo (Cavisa). Este lunes, se reunieron con el diputado del BNG en el Parlamento de Galicia Óscar Insua y con la portavoz municipal Cristina Vázquez del Prisco.

Los vecinos trasladaron su preocupación por los posibles impactos ambientales de la explotación de caolín, como el uso de explosivos, los ruidos y vibraciones, la afección al patrimonio, la contaminación de pozos particulares y el polvo en suspensión, con consecuencias sobre animales, pastos y la salud. Desde el BNG señalaron que los vecinos solo ha tenido constancia del proyecto a través del DOG, donde figura la tramitación del estudio de impacto ambiental.

Insua anunció que presentará iniciativas en el Parlamento para solicitar toda la información sobre los planes de la empresa y las actuaciones de la Consellería. “Non é normal que ninguén saiba nada e que ninguén da Consellería ou da empresa lles explicara aos veciños que pretenden facer e como. Parece un pouco estraño tanto silencio e escuridade”, afirmó.

También avanzó que pedirá la comparecencia del director xeral de Minas para que explique “os plans que teñen previstos facer, e as razóns polas que despois de máis de corenta anos de inactividade esa mina non está restaurada e os dereitos mineiros caducados”. Por su parte, Cristina Vázquez del Prisco aseguró que “imos facer todo o posible para poñer luz onde todo son sombras”, subrayando la preocupación por la proximidad de varios pozos de agua a la zona extractiva.

En paralelo, la Plataforma en Contra da Mina de Coéns hizo público un comunicado tras su reunión con el alcalde de Laxe en el que expresó su “decepción”. Según relatan, acudieron al encuentro tras “meses de preocupacións, moitas chamadas, moitas reunións e investindo moito do noso tempo para ter toda a información posible”, pero denunciaron que el regidor compareció “sen ningún tipo de documentación, nin informes, nin o estudo lido”, lo que interpretan como falta de compromiso.

“Non entendemos como os máximos representantes dun pobo non se molesten en vir cos deberes feitos e mirados á reunión ou nin se dignen a aparecer”, señalan. La plataforma solicita que el Concello promueva “canto antes estudos de vibracións e ruídos, así como medicións de po e estudos das augas nos pobos máis afectados” y advierte de que continuará movilizándose: “Seguiremos facendo o noso traballo e iremos a onde teñamos que ir”.