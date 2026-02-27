La conselleira de Mar visita la lonja de Laxe y destaca las actuaciones de modernización

La conselleira de Mar, Marta Villaverde y el alcalde de Laxe | mar casal

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, puso en valor las actuaciones realizadas en la lonja de Laxe, entre las que se incluyen la mejora de los equipos de la fábrica de hielo y la sustitución de los accesos a las instalaciones, con una inversión conjunta superior a 120.000 euros

Estas acciones contribuyen a incrementar el valor añadido del producto pesquero local y a garantizar un funcionamiento más moderno y sostenible de las infraestructuras portuarias, especialmente relevantes para la pesca artesanal de la Costa da Morte.

Así lo manifestó la responsable autonómica durante su visita este viernes a la lonja de Laxe, en la que estuvo acompañada por el alcalde, Francisco Charlín, para conocer de primera mano los proyectos de mejora y modernización de equipos pesqueros ejecutados en este puerto al amparo de las ayudas autonómicas cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), así como para asistir a la subasta posterior del producto desembarcado por la flota local.

Según Villaverde, “uns traballos orientados a reforzar a eficiencia, a seguridade e a calidade dos procesos vinculados á primeira venda do peixe, así como a mellorar as condicións de traballo das persoas profesionais do sector”.

Modernidad

Marta Villaverde recordó que estas actuaciones se enmarcan en la estrategia de la Xunta para fortalecer el sistema portuario pesquero gallego, a través de una línea específica de ayudas destinada a la mejora de equipos colectivos en puertos y lonjas.

En este sentido, indicó que el Gobierno gallego ejecutó entre 2018 y 2025 cerca de 400 actuaciones por un importe global de 26 millones de euros, dentro del Plan de Equipamentos Portuarios de Galicia 2030.

Asimismo, destacó que la convocatoria correspondiente a 2026 cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros, destinada a apoyar proyectos promovidos por cofradías, organizaciones de productores y otras entidades del sector, con el objetivo de avanzar en la modernización de las infraestructuras pesqueras, mejorar la trazabilidad y la calidad del producto, y reforzar la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático de los puertos gallegos.

La titular de Mar también mantuvo un encuentro con representantes da Confraría de Pescadores Santa María da Atalaia de Laxe para analizar la situación actual.