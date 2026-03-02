El cocido social de la AVV de Serantes, en Laxe, reúne a cerca de un centenar de personas

La novedad de este año fue una actividad de digitalización de fotografías antiguas en la que algunos vecinos participaron con un photocall y aportando imágenes antiguas Cedida

Cerca de un centenar de personas acudieron el pasado domingo al cocido social organizado por la AVV de Serantes (Laxe).

Un grupo de vecinas de la localidad se encargó de preparar la comida en el local social y a las 14 horas empezó la degustación.

La novedad de este año fue la colaboración con Ágora Rural, que participó con una actividad de digitalización de fotografías antiguas que se prolongó durante la sobremesa.

Los vecinos participaron con un photocall ambientado con la temática del cocido y también aportaron imágenes antiguas para su digitalización.

Esta iniciativa busca poner en valor la memoria colectiva de la citada parroquia parroquia laxense, por lo que desde la entidad vecinal anuncian que tendrá continuidad en el futuro con nuevo encuentros vecinales en los que la recuperación del patrimonio inmaterial se combinará con el aprendizaje de competencias básicas en materia de digitalización.