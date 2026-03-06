Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laxe

El BNG de Laxe anima a reflexionar sobre el presente y el futuro del concello a través de un ciclo de charlas

La primera se llevará a cabo el próximo jueves día 12 de marzo y girará alrededor de la playa de los Cristales

Manuel Froxán Rial
06/03/2026 21:18
Vista de la Praia dos Cristais de Laxe
Vista de la Praia dos Cristais de Laxe
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

‘Pensar Laxe’, es el título de un ciclo de conferencias y actividades divulgativas ideado por los nacionalistas laxenses que nace con la confesada voluntad de crear un espacio estable de reflexión, debate y divulgación sobre los principales retos que afectan al municipio. 

La iniciativa, que tendrá carácter anual y periodicidad mensual y que va dirigida a toda la ciudadanía, pretende abordar cuestiones de máxima actualidad para el municipio desde diferentes ámbitos como el medio ambiente, el turismo, el patrimonio, la economía local o la planificación del territorio. 

Con ‘Pensar Laxe’, el BNG dice buscar fomentar el diálogo y acercar conocimiento a la ciudadanía, abriendo un foro plural en el que especialistas y personas conocedoras de la realidad local compartan análisis y propuestas. 

Desde el BNG señalan que este ciclo nace también con la intención de suplir la ausencia de espacios de reflexión pública impulsados por el propio Concello, que “debería liderar iniciativas que axuden a pensar colectivamente o futuro do concello”. 

La primera charla tendrá lugar el jueves 12 de marzo a las 19:00 horas en la terraza del hotel Mar de Laxe. Bajo el título “A Praia dos Cristais. Diagnose dunha praia que esmorece”, el relatorio correrá a cargo de Raúl Rey Cancela, graduado en Turismo y especializado en Gestión y Planificación, quien presentará su estudio sobre la situación actual de este singular espacio, que afronta retos relacionados con su conservación y gestión. 

El BNG anima a los vecinos a participar en la iniciativa a fin de “pensar colectivamente Laxe e contribuir a construir un futuro máis sostible”. l

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Vista de la Praia dos Cristais de Laxe

El BNG de Laxe anima a reflexionar sobre el presente y el futuro del concello a través de un ciclo de charlas
Manuel Froxán Rial
Vista de la playa de Laxe, uno de los principales destinos turísticos de la Costa da Morte

Laxe modernizará la red de abastecimiento de agua con nuevas actuaciones de digitalización
Manuel Froxán Rial
La novedad de este año fue una actividad de digitalización de fotografías antiguas en la que algunos vecinos participaron con un photocall y aportando imágenes antiguas

El cocido social de la AVV de Serantes, en Laxe, reúne a cerca de un centenar de personas
Manuel Froxán Rial
La conselleira de Mar, Marta Villaverde y el alcalde de Laxe | mar casal

La conselleira de Mar visita la lonja de Laxe y destaca las actuaciones de modernización
Redacción