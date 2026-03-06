El BNG de Laxe anima a reflexionar sobre el presente y el futuro del concello a través de un ciclo de charlas

Vista de la Praia dos Cristais de Laxe EC

‘Pensar Laxe’, es el título de un ciclo de conferencias y actividades divulgativas ideado por los nacionalistas laxenses que nace con la confesada voluntad de crear un espacio estable de reflexión, debate y divulgación sobre los principales retos que afectan al municipio.

La iniciativa, que tendrá carácter anual y periodicidad mensual y que va dirigida a toda la ciudadanía, pretende abordar cuestiones de máxima actualidad para el municipio desde diferentes ámbitos como el medio ambiente, el turismo, el patrimonio, la economía local o la planificación del territorio.

Con ‘Pensar Laxe’, el BNG dice buscar fomentar el diálogo y acercar conocimiento a la ciudadanía, abriendo un foro plural en el que especialistas y personas conocedoras de la realidad local compartan análisis y propuestas.

Desde el BNG señalan que este ciclo nace también con la intención de suplir la ausencia de espacios de reflexión pública impulsados por el propio Concello, que “debería liderar iniciativas que axuden a pensar colectivamente o futuro do concello”.

La primera charla tendrá lugar el jueves 12 de marzo a las 19:00 horas en la terraza del hotel Mar de Laxe. Bajo el título “A Praia dos Cristais. Diagnose dunha praia que esmorece”, el relatorio correrá a cargo de Raúl Rey Cancela, graduado en Turismo y especializado en Gestión y Planificación, quien presentará su estudio sobre la situación actual de este singular espacio, que afronta retos relacionados con su conservación y gestión.

El BNG anima a los vecinos a participar en la iniciativa a fin de “pensar colectivamente Laxe e contribuir a construir un futuro máis sostible”. l