Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laxe

Laxe modernizará la red de abastecimiento de agua con nuevas actuaciones de digitalización

Las intervenciones se centralizarán en la captación de río Grande, la ETAP de Badalama y el depósito de municipal Coéns

Manuel Froxán Rial
06/03/2026 21:12
Vista de la playa de Laxe, uno de los principales destinos turísticos de la Costa da Morte
Vista de la playa de Laxe, uno de los principales destinos turísticos de la Costa da Morte
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Laxe impulsará nuevas actuaciones para seguir mejorando y modernizando su sistema de abastecimiento de agua, con el objetivo de reforzar el control y seguimiento de las instalaciones y ofrecer una respuesta más rápida ante posibles incidencias. 

Esta actuación se desarrollará en el marco del programa promovido por Augas de Galicia para avanzar en la modernización de los sistemas de abastecimiento en municipios gallegos de menos de 20.000 habitantes, una línea de apoyo que permitirá seguir mejorando una infraestructura esencial para el municipio. 

En el caso concreto de Laxe, los trabajos se centrarán en la red que abastece a la práctica totalidad del ayuntamiento, especialmente relevante en una localidad en la que la población aumenta de forma notable durante los meses de verano. 

Las actuaciones se desarrollarán en tres puntos clave del sistema: la captación de río Grande, la ETAP de Badalama y el depósito de Laxe (Coéns). 

En este último, se instalarán nuevos equipos para medir el caudal, controlar el nivel del agua y supervisar en continúo parámetros como el pH y el cloro. 

También está prevista una instalación fotovoltaica para el suministro de energía, ya que el depósito no dispone de conexión a la red eléctrica.

Todas estas mejoras permitirán conocer con mayor precisión el agua que circula por la red, controlar mejor el nivel del depósito y reforzar la vigilancia sobre la calidad del agua. 

Todo ello facilitará la detección temprana de incidencias, posibles fugas o pérdidas, a la vez que propiciará una respuesta más rápida. 

De esta forma, el Concello refuerza su apuesta por una gestión del agua más eficiente, segura y sostenible. 

El alcalde de Laxe, Francisco Charlín, destaca que “estas mejoras suponen un paso importante para seguir modernizando un servicio básico para el municipio y ofrecer una mejor atención a los vecinos, con más control sobre las instalaciones y una mayor capacidad de respuesta ante posibles problemas”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Vista de la Praia dos Cristais de Laxe

El BNG de Laxe anima a reflexionar sobre el presente y el futuro del concello a través de un ciclo de charlas
Manuel Froxán Rial
Vista de la playa de Laxe, uno de los principales destinos turísticos de la Costa da Morte

Laxe modernizará la red de abastecimiento de agua con nuevas actuaciones de digitalización
Manuel Froxán Rial
La novedad de este año fue una actividad de digitalización de fotografías antiguas en la que algunos vecinos participaron con un photocall y aportando imágenes antiguas

El cocido social de la AVV de Serantes, en Laxe, reúne a cerca de un centenar de personas
Manuel Froxán Rial
La conselleira de Mar, Marta Villaverde y el alcalde de Laxe | mar casal

La conselleira de Mar visita la lonja de Laxe y destaca las actuaciones de modernización
Redacción