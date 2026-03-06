Laxe modernizará la red de abastecimiento de agua con nuevas actuaciones de digitalización

Vista de la playa de Laxe, uno de los principales destinos turísticos de la Costa da Morte EC

El Concello de Laxe impulsará nuevas actuaciones para seguir mejorando y modernizando su sistema de abastecimiento de agua, con el objetivo de reforzar el control y seguimiento de las instalaciones y ofrecer una respuesta más rápida ante posibles incidencias.

Esta actuación se desarrollará en el marco del programa promovido por Augas de Galicia para avanzar en la modernización de los sistemas de abastecimiento en municipios gallegos de menos de 20.000 habitantes, una línea de apoyo que permitirá seguir mejorando una infraestructura esencial para el municipio.

En el caso concreto de Laxe, los trabajos se centrarán en la red que abastece a la práctica totalidad del ayuntamiento, especialmente relevante en una localidad en la que la población aumenta de forma notable durante los meses de verano.

Las actuaciones se desarrollarán en tres puntos clave del sistema: la captación de río Grande, la ETAP de Badalama y el depósito de Laxe (Coéns).

En este último, se instalarán nuevos equipos para medir el caudal, controlar el nivel del agua y supervisar en continúo parámetros como el pH y el cloro.

También está prevista una instalación fotovoltaica para el suministro de energía, ya que el depósito no dispone de conexión a la red eléctrica.

Todas estas mejoras permitirán conocer con mayor precisión el agua que circula por la red, controlar mejor el nivel del depósito y reforzar la vigilancia sobre la calidad del agua.

Todo ello facilitará la detección temprana de incidencias, posibles fugas o pérdidas, a la vez que propiciará una respuesta más rápida.

De esta forma, el Concello refuerza su apuesta por una gestión del agua más eficiente, segura y sostenible.

El alcalde de Laxe, Francisco Charlín, destaca que “estas mejoras suponen un paso importante para seguir modernizando un servicio básico para el municipio y ofrecer una mejor atención a los vecinos, con más control sobre las instalaciones y una mayor capacidad de respuesta ante posibles problemas”.