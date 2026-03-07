El Concello de Laxe exige a Movistar una solución definitiva a las constantes caídas de internet

Vista de la sede consistorial de Laxe EC

El Concello de Laxe vuelve a denunciar la grave situación provocada por la falta de servicio de internet en las dependencias municipales tras un nuevo fallo que se prolonga desde las 16 horas del viernes.

La incidencia, resaltan desde el ente local, está dificultando la tramitación administrativa. la atención a la ciudadanía y la gestión de múltiples servicios que dependen directamente de la conexión a internet.

Desde el grupo de gobierno inciden en que no se trata de algo puntual, sino de algo que se viene repitiendo a menudo en los últimos meses, “provocando importantes problemas de funcionamento no Concello e xerando unha lóxica preocupación pola falta de solución definitiva”.

Apuntan además que ya se presentaron varias reclamaciones formales ante la compañía, sin que haya habido una respuesta efectiva ni una solución real al problema.

Por todo ello, el Concello de Laxe exige a Movistar una solución “inmediata e definitiva” por tratarse de un servicio básico y anuncian que, de persistir la situación, valorarán nuevas medidas.