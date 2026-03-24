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Laxe

El Bloque de Laxe lleva a pleno varias mociones incluida una sobre el eclipse del 12 de agosto

Plantean la necesidad de un plan estratégico para dicha fecha para evitar el "colapso" de servicios básicos

Manuel Froxán Rial
24/03/2026 22:55
Un pleno de archivo celebrado en Laxe
Un pleno de archivo celebrado en Laxe
EC
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El grupo municipal del BNG de Laxe presentará un total de tres mociones en el pleno ordinario de este jueves. 

En una de ellas solicitan la elaboración de un plan estratégico con vistas al eclipse solar del 12 de agosto. 

Explican que el fenómeno atraerá a la localidad entre 5.000 y 10.000 personas con un evidente riesgo de colapso en lo que aparcamientos y servicios básicos se refiere, máxime porque “nun verán normal o PP xa é incapaz de xestionar o tráfico”. 

En otra de las iniciativas los nacionalistas piden la apertura del Punto de Atención á Infancia (PAI) “que leva pechado desde 2019 malia estar rematado e equipado”. 

Finalmente, también pondrán sobre la mesa el asunto referido a la máquina de climatización que instaló el Concello en el edificio que acoge la biblioteca-salón de actos “xerando prexuizos, molestias e un conflito veciñal evitable”.

 También se interesarán por el asunto de la posible reapertura de la mina de Coéns. 

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