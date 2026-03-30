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Laxe

El BNG pide a la Xunta mejorar el transporte escolar en Laxe

La partido reclama líneas de autobús adaptadas a los horarios de los institutos de Ponteceso y Baio

Redacción
30/03/2026 22:24
BNG Laxe
BNG Laxe
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El BNG de Laxe ha solicitado a la Xunta la implementación de líneas de autobús adecuadas para el alumnado del municipio que cursa Bachillerato y ciclos formativos de FP, con el fin de facilitar su traslado a los institutos de Ponteceso y Baio. 

A través del diputado del Parlamento Óscar Insua, la formación nacionalista insta al gobierno gallego a atender estas necesidades y garantizar un transporte público adaptado a los horarios de entrada y salida de los estudiantes, incluyendo a los que residen en el lugar de Traba, la parroquia más poblada tras el núcleo urbano. 

La portavoz de los nacionalistas en Laxe, Cristina Vázquez del Prisco, señaló que “atópanse co problema de que algúns días da semana que teñen aulas pola tarde, non teñen bus nin para ir nin para volver, polo que teñen que buscarse a vida, e xa están habituados a marchar antes de que rematen as clases para poder coller o autobús que non espera”.

Además, destacó que aunque existen paradas en Traba, actualmente solo están habilitadas para el alumnado del CPI Cabo da Area de Laxe.

Vázquez del Prisco subrayó que “son paradas operativas e integradas nas rutas oficiais de transporte escolar, polo que a súa utilización non suporía unha modificación substancial da infraestrutura existente nin un incremento significativo dos recursos necesarios”, por lo que es una solución práctica y viable para mejorar el transporte escolar en el municipio. 

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