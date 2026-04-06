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Laxe

La Xunta aprueba el proyecto de construcción de dos nuevas sendas en Laxe por valor de 1,1 millones

La actuación permitirá dar continuidad a los itinerarios ya habilitados en Soesto y Serantes

Redacción
06/04/2026 21:33
La delegada de la Xunta, Belén do Campo , y el alcalde de Laxe, Francisco Charlín, supervisando la zona de la actuación
La delegada de la Xunta, Belén do Campo , y el alcalde de Laxe, Francisco Charlín, supervisando la zona de la actuación
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El Consello da Xunta dio luz verde en su reunión del lunes al proyecto de construcción y a la próxima licitación de las obras de dos nuevas sendas peatonales en la carretera AC-433, en el municipio de Laxe. 

El Gobierno gallego destinará una inversión total que superará los 1,1 millones de euros a la construcción de dos nuevos tramos de sendas peatonales en la citada vía autonómica.

 El primer tramo partirá del núcleo de Castrelo uniéndose con la senda ya ejecutada en Serantes, mientras que el segundo enlazará el propio núcleo de Serantes con el de Laxe. 

Ambos itinerarios se desarrollarán por el margen derecho de la carretera autonómica AC-433 y alcanzarán una longitud total de cerca de 2 kilómetros (1.903 metros). 

Según el proyecto de construcción visado por el departamento de Infraestruturas de la Xunta, el primer tramo de senda comenzará en el puntos kilométrico 10+493, cerca de Castrelo, hasta entroncar con la senda ya existentes en Serantes, en el punto kilométrico 11+075. 

El segundo tramo facilitará la conexión entre Serantes y Fenllido, discurriendo concretamente entre los puntos kilométricos 11+731 t 12+427. 

En este caso también se prevén dos zonas de aparcamiento. De este forma se da continuidad a los itinerarios ya ejecutados al paso de la AC-433 por Soesto y Serantes.

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