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Laxe

Laxe mejora sus redes de saneamiento y pluviales con una ayuda de 45.000 euros

Este tipo de intervenciones son fundamentales para seguir avanzando hacia un modelo de municipio más sostenible y resiliente

Redacción
10/04/2026 21:16
Vista de la sede consistorial de Laxe
Vista de la sede consistorial de Laxe
EC
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El Concello de Laxe ha puesto en marcha una actuación clave para la mejora de las infraestructuras hidráulicas del municipio, gracias a una subvención concedida por Augas de Galicia en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. 

El proyecto, que lleva por título “Mellora das redes de saneamento e pluviais nas rúas Real e Rúa As Rías”, tiene como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema de recogida de aguas en estas dos calles, mejorando tanto la eficiencia del saneamiento como la gestión de las aguas pluviales. 

Esta actuación se enmarca en el componente 5, inversión nº 3 del Perte de digitalización del ciclo del agua, y cuenta con una aportación económica de 45.000 euros.

Desde el ayuntamiento laxense destacan que este tipo de intervenciones son fundamentales para seguir avanzando hacia un modelo de municipio más sostenible y resiliente, mejorando los servicios básicos y adaptando las infraestructuras a las necesidades actuales y futuras de la vecindad.

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